Загитова ответила на вопрос Утяшевой о личной жизни

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова ответила на вопрос Ляйсан Утяшевой о личной жизни.

«Это сложный вопрос. Я на тему личной жизни обычно никогда не говорю. Я думаю, что это как-то само придёт. Возможно, моё сердце уже занято», — сказала Загитова в интервью Ляйсан Утяшевой, опубликованном в YouTube.

20-летняя россиянка — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при, чемпионка России, серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы, финала Гран-при и чемпионата России 2017 года. Также Загитова является ведущей «Ледникового периода».

Ранее Загитова поделилась мнением о своей дикции.