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Агент Карцева прокомментировал возможный переход футболиста в «Динамо»

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Агент Ави Нимни высказался о возможном переходе полузащитника Эдена Карцева в «Динамо».
Агент Карцева прокомментировал возможный переход футболиста в «Динамо»
  • Gettyimages.ru

«Я не могу сказать, что будет зимой, больше того — я не знаю, что произойдёт на следующей неделе. Поддерживаем ли мы контакт с «Динамо»? Если произойдёт что-то реальное, вы всё узнаете из медиа, мы донесём всю информацию в позитивном ключе», — цитирует Нимни «РБ Спорт».

Футболист присоединился к «Маккаби» в 2021 году. Карцев провёл за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Игрок должен был подписать контракт с «Динамо» 5 августа, но затем переговоры между клубами приостановились.

Ранее сообщалось, что руководство «Динамо» сообщило главному тренеру бело-голубых Славише Йокановичу, что в ближайшее время его не уволят с поста наставника команды.

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