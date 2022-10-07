Агент Карцева прокомментировал возможный переход футболиста в «Динамо»

Агент Ави Нимни высказался о возможном переходе полузащитника Эдена Карцева в «Динамо».

«Я не могу сказать, что будет зимой, больше того — я не знаю, что произойдёт на следующей неделе. Поддерживаем ли мы контакт с «Динамо»? Если произойдёт что-то реальное, вы всё узнаете из медиа, мы донесём всю информацию в позитивном ключе», — цитирует Нимни «РБ Спорт».

Футболист присоединился к «Маккаби» в 2021 году. Карцев провёл за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Игрок должен был подписать контракт с «Динамо» 5 августа, но затем переговоры между клубами приостановились.

Ранее сообщалось, что руководство «Динамо» сообщило главному тренеру бело-голубых Славише Йокановичу, что в ближайшее время его не уволят с поста наставника команды.