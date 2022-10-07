«РБ Спорт»: «Динамо» пока не планирует увольнять Йокановича

Руководство «Динамо» сообщило главному тренеру бело-голубых Славише Йокановичу, что в ближайшее время его не уволят с поста наставника команды.

«У Славиши состоялась встреча с руководством «Динамо». Ему заявили, что не собираются его увольнять, что у него есть кредит доверия и нужно спокойно работать, исправлять ситуацию», — приводит слова источника «РБ Спорт».

После 11-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» занимает восьмое место, набрав 16 очков. В Кубке России подопечные Славиши Йокановича находятся на третьем месте в группе С, в трёх матчах набрав четыре очка.

Напомним, что сербский специалист возглавил столичный клуб в июне текущего года, после ухода немецкого тренера Сандро Шварца.

Ранее в «Динамо» назвали цели клуба на сезон-2022/23.