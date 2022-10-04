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В «Динамо» назвали цели клуба на сезон-2022/23

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Скаут московского «Динамо» Йован Танасиевич рассказал о целях команды на сезон-2022/23.
В «Динамо» назвали цели клуба на сезон-2022/23
  • РИА Новости

«Место в тройке в чемпионате, успешное выступление в Кубке…. Это всё имеет место быть. Но всё решится на поле, где будут видны результаты. У нас есть хорошая база, костяк, состоящий из российских игроков. Как по мне, это должна быть основа основ для любого клуба», — цитирует скаута Metaratings.

После 11-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» занимает восьмое место, набрав 16 очков. В Кубке России подопечные Славиши Йокановича находятся на третьем месте в Группе С, в трёх матчах набрав четыре очка.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил выступление бело-голубых в чемпионате России сезона-2022/23.

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