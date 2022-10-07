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Лахтер рассказал, что Гай Ричи заинтересовался переходом Аршавина в «Арсенал»

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Футбольный агент Деннис Лахтер рассказал, что режиссер Гай Ричи заинтересовался подробностями перехода бывшего полузащитника сборной России Андрея Аршавина в «Арсенал».
Лахтер рассказал, что Гай Ричи заинтересовался переходом Аршавина в «Арсенал»
  • РИА Новости

«История с Аршавиным — реальный Голливуд! Не просто так ко мне обращались сценаристы Ричи. Это правда, Гай заинтересовался! Обратите внимание, у него во всех фильмах присутствуют русские. Абсолютно серьёзно сказали: «Снять бы нам кино про переход Аршавина». Я так понял, это будет эпизод какого-то фильма», — приводит слова Лахтера СЭ.

Аршавин перешёл в лондонский клуб из «Зенита» в 2009 году. Экс-полузащитник играл за «канониров» до 2013-го. На его счету 23 гола в 105 матчах за «Арсенал».

Ранее сообщалось, что Сёмин сравнил талант Кварацхелии и Аршавина.

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