Крикунов считает, что Капризов будет лучшим в нынешнем сезоне НХЛ в составе «Миннесоты»
- РИА Новости
«Он наберёт очки и, скорее всего, будет лучшим в этом сезоне в «Миннесоте». Игровое время у него есть, а остальное приложится. Он талантливый парень, как и Овечкин», — цитирует Крикунова Metaratings.ru.
Капризов в сентябре 2021 года подписал пятилетний контракт с «Миннесотой». В минувшем сезоне 25-летний хоккеист в 81 матче регулярки набрал 108 очков (47 голов и 61 результативная передача). Нападающий занял шестую строчку в рейтинге лучших игроков НХЛ.
Ранее передача Капризова помогла «Миннесоте» победить «Чикаго» в предсезонном матче НХЛ.