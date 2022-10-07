Узнать больше

Крикунов считает, что Капризов будет лучшим в нынешнем сезоне НХЛ в составе «Миннесоты»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов поделился мнением, сможет ли нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов повторить успех прошлого сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Крикунов считает, что Капризов будет лучшим в нынешнем сезоне НХЛ в составе «Миннесоты»
  • РИА Новости

«Он наберёт очки и, скорее всего, будет лучшим в этом сезоне в «Миннесоте». Игровое время у него есть, а остальное приложится. Он талантливый парень, как и Овечкин», — цитирует Крикунова Metaratings.ru.

Капризов в сентябре 2021 года подписал пятилетний контракт с «Миннесотой». В минувшем сезоне 25-летний хоккеист в 81 матче регулярки набрал 108 очков (47 голов и 61 результативная передача). Нападающий занял шестую строчку в рейтинге лучших игроков НХЛ.

Ранее передача Капризова помогла «Миннесоте» победить «Чикаго» в предсезонном матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить