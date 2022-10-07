Крикунов считает, что Капризов будет лучшим в нынешнем сезоне НХЛ в составе «Миннесоты»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов поделился мнением, сможет ли нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов повторить успех прошлого сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Он наберёт очки и, скорее всего, будет лучшим в этом сезоне в «Миннесоте». Игровое время у него есть, а остальное приложится. Он талантливый парень, как и Овечкин», — цитирует Крикунова Metaratings.ru.

Капризов в сентябре 2021 года подписал пятилетний контракт с «Миннесотой». В минувшем сезоне 25-летний хоккеист в 81 матче регулярки набрал 108 очков (47 голов и 61 результативная передача). Нападающий занял шестую строчку в рейтинге лучших игроков НХЛ.

Ранее передача Капризова помогла «Миннесоте» победить «Чикаго» в предсезонном матче НХЛ.