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Передача Капризова помогла «Миннесоте» победить «Чикаго» в предсезонном матче НХЛ

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«Миннесота Уайлд» одержал победу над «Чикаго Блэкхокс» в матче предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/23.
Передача Капризова помогла «Миннесоте» победить «Чикаго» в предсезонном матче НХЛ
  • © НХЛ

Встреча проходила в ночь на 7 октября в Миннесоте на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась со счётом 4:1.

В составе хозяев заброшенные шайбы записали на свой счёт Марко Росси, Матс Цуккарелло, Фредерик Годро и Сэм Стил. У гостей гол на счету Джека Джонсона.

Российский нападающий Кирилл Капризов записал на свой счёт голевую передачу.

Ранее сообщалось, что передача Кузьменко помогла «Ванкуверу» победить «Эдмонтон» в предсезонном матче НХЛ.

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