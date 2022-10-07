Передача Капризова помогла «Миннесоте» победить «Чикаго» в предсезонном матче НХЛ
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Встреча проходила в ночь на 7 октября в Миннесоте на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась со счётом 4:1.
В составе хозяев заброшенные шайбы записали на свой счёт Марко Росси, Матс Цуккарелло, Фредерик Годро и Сэм Стил. У гостей гол на счету Джека Джонсона.
Российский нападающий Кирилл Капризов записал на свой счёт голевую передачу.
Ранее сообщалось, что передача Кузьменко помогла «Ванкуверу» победить «Эдмонтон» в предсезонном матче НХЛ.