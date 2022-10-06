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Передача Кузьменко помогла «Ванкуверу» победить «Эдмонтон» в предсезонном матче НХЛ

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«Ванкувер» одержал победу над «Эдмонтоном» в матче предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/23.
Передача Кузьменко помогла «Ванкуверу» победить «Эдмонтон» в предсезонном матче НХЛ
  • Legion-Media
  • © ShotBug Press

Встреча проходила в ночь на 6 октября в Абботсфорде на стадионе «Абботсфорд-центр» и завершилась со счётом 5:4.

В составе хозяев заброшенные шайбы записали на свой счёт Нильс Хёгландер, Таннер Пирсон, Конор Гарланд и Элиас Петтерссон (2). У гостей голы на счету Коннора Макдэвида, Зака Хаймана, Джеймса Хэмблина и Райана Ньюджент-Хопкинса.

Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко отметился результативной передачей.

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