Передача Кузьменко помогла «Ванкуверу» победить «Эдмонтон» в предсезонном матче НХЛ
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Встреча проходила в ночь на 6 октября в Абботсфорде на стадионе «Абботсфорд-центр» и завершилась со счётом 5:4.
В составе хозяев заброшенные шайбы записали на свой счёт Нильс Хёгландер, Таннер Пирсон, Конор Гарланд и Элиас Петтерссон (2). У гостей голы на счету Коннора Макдэвида, Зака Хаймана, Джеймса Хэмблина и Райана Ньюджент-Хопкинса.
Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко отметился результативной передачей.