Защитник «Реала» Алаба не сомневается, что Бензема выиграет «Золотой мяч»

Защитник «Реала» Давид Алаба поделился мнением о том, кто заслуживает получить «Золотой мяч».

«Бензема. У меня даже нет никаких сомнений в этом. То, что он сделал в последнем сезоне, невероятно. Я действительно благодарен за то, что смог испытать это, быть частью этого и видеть, как он работает каждый день», — цитирует Алабу Real Total.

34-летний форвард является воспитанником «Лиона». Он присоединился к мадридскому клубу в 2009 году. Бензема провёл за «Реал» 611 матчей во всех турнирах, забил 327 мячей и отдал 160 результативных передач. В сезоне-2021/22 французский форвард выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Он также впервые в карьере стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 15 мячей.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 17 октября в Париже.

Ранее сообщалось, что контракт Бензема с «Реалом» автоматически продлится при получении «Золотого мяча».