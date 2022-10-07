Янчук — о шансах Хачанова в матче с Джоковичем: в таких играх всё может быть

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал шансы россиянина Карена Хачанова обыграть серба Новака Джоковича на турнире в Астане (Казахстан).

«Джокович очень квалифицированный и более опытный — с ним трудно играть. В таких играх всё может быть, но шансов у серба точно больше, чем у Хачанова», — цитирует Янчука «Чемпионат».

Теннисисты сыграют в четвертьфинале турнира в Астане. В матче второго круга Хачанов обыграл хорвата Марина Чилича. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:3.

Призовой фонд турнира в Астане составляет $1,9 млн.

Ранее олимпийский чемпион Евгений Кафельников оценил шансы Хачанова в предстоящей игре с Джоковичем за выход в полуфинал турнира ATP 500 в Астане.