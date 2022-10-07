Кафельников: у Хачанова есть шансы победить Джоковича, всё будет зависеть от желания

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников оценил шансы Карена Хачанова в предстоящей игре с сербом Новаком Джоковичем за выход в полуфинал турнира ATP 500 в Астане.

«Карен, безусловно, может побороться с Джоковичем за выход в полуфинал турнира в Астане. Всё будет зависеть от настроя и желания Хачанова! Шансы побороться есть всегда. Надеюсь, что будет интересный матч. Желаю Карену удачи в сегодняшнем матче», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Теннисисты сыграют в четвертьфинале турнира в Астане. В матче второго круга россиянин обыграл хорвата Марина Чилича. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:3.

Призовой фонд турнира в Астане составляет $1,9 млн.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков оценил шансы Хачанова обыграть Джоковича.