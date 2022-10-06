Чесноков: Хачанову будет тяжело обыграть Джоковича

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков оценил шансы россиянина Карена Хачанова обыграть серба Новака Джоковича в четвертьфинале турнира в Астане (Казахстан).

«В Астане Джокович проиграл в первом матче только два гейма. Такое ощущение: чем больше Новак играет, тем он играет лучше, набирает больше уверенности, хорошую форму. Думаю, Хачанову будет крайне тяжело обыграть его», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Теннисисты сыграют в четвертьфинале турнира в Астане. В матче второго круга россиянин обыграл хорвата Марина Чилича. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:3.

Призовой фонд турнира в Астане составляет $1 900 000.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Астане, где сыграет с Кареном Хачановым.