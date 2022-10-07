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Мостовой — о матче ЦСКА с «Динамо»: фаворита нет

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 12-го тура с участием «Динамо» и ЦСКА.
Мостовой — о матче ЦСКА с «Динамо»: фаворита нет
  • РИА Новости

«Фаворита нет, хотя ЦСКА идёт в таблице выше и «Динамо» сейчас немножко залихорадило. Кажется, что ЦСКА — фаворит, но если они где-то тяжело выигрывают, то «Динамо» тяжело проигрывает», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что бело-голубых есть потенциал. По его словам, «Динамо» просело в физическом плане и клубу не хватает злости в матчах.

Встреча ЦСКА с «Динамо» состоится в субботу, 8 октября, и начнется в 16:30 по московскому времени. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

После 11 туров РПЛ красно-синие набрали 23 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Бело-голубые с 16 баллами располагаются на восьмой позиции.

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал ЦСКА фаворитом в матче с «Динамо».

 

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