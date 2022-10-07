Булыкин назвал ЦСКА фаворитом в матче с «Динамо»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Динамо».

«Будет хорошая и красивая игра, командам нужны очки. Конечно, фаворит ЦСКА. Армейцы сейчас на ходу, всё получается. У «Динамо» сейчас не ладится, но тем они и опаснее. Когда команда в яме, то она хочет из неё вылезти и приложит к этому все усилия. Счёт будет 1:1 или 2:2», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Встреча ЦСКА с «Динамо» состоится в субботу, 8 октября, и начнется в 16:30 по московскому времени. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

После 11 туров РПЛ красно-синие набрали 23 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Бело-голубые с 16 баллами располагаются на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что Левников назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Динамо».