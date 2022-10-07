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Ягудин рассказал о дебюте Щербаковой в роли ведущей «Ледникового периода»

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Российский фигурист Алексей Ягудин отреагировал на пополнение в команде ведущих нового сезона шоу «Ледниковый период».
Ягудин рассказал о дебюте Щербаковой в роли ведущей «Ледникового периода»
  • РИА Новости

«Обязанности остались прежними. Только в подводках к парам я чередуюсь — говорю то с Алиной, то с Аней. Как и в прошлые годы, всё прошло идеально. В последнее время я часто имел честь и возможность общаться с Аней Щербаковой, хотел бы жирным шрифтом выделить её профессионализм», — цитирует Ягудина Sport24.

По его словам, первый день съёмок прошёл хорошо.

5 октября Илья Авербух сообщил, что фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также Алексей Ягудин станут ведущими телепроекта «Ледниковый период» в новом сезоне.

Напомним, что Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и России, а также двукратным серебряным призёром чемпионата Европы.

Ранее хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, почему выбрал олимпийскую чемпионку Щербакову на роль ведущей «Ледникового периода».

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