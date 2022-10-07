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Каррера считает, что Кварацхелия может стать звездой мирового уровня

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может стать звездой мирового уровня.
Каррера считает, что Кварацхелия может стать звездой мирового уровня
  • РИА Новости

«Не знаю, почему Хвича не заиграл в России так, как в Италии. Может быть, к этому времени Кварацхелия стал опытнее как игрок, нашёл необходимую мотивацию», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

По мнению тренера, у Кварацхелии огромный талант.

«Кварацхелия может стать звездой мирового уровня, если продолжит так выступать. У Хвичи есть все необходимые качества и способности для этого. Он уже доказал, что является топ-футболистом», — сказал он.

В нынешнем сезоне 21-летний грузин забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи в 11 матчах за неаполитанцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Сёмин назвал Кварацхелию кумиром болельщиков «Наполи». 

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