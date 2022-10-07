Каррера считает, что Кварацхелия может стать звездой мирового уровня

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может стать звездой мирового уровня.

«Не знаю, почему Хвича не заиграл в России так, как в Италии. Может быть, к этому времени Кварацхелия стал опытнее как игрок, нашёл необходимую мотивацию», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

По мнению тренера, у Кварацхелии огромный талант.

«Кварацхелия может стать звездой мирового уровня, если продолжит так выступать. У Хвичи есть все необходимые качества и способности для этого. Он уже доказал, что является топ-футболистом», — сказал он.

В нынешнем сезоне 21-летний грузин забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи в 11 матчах за неаполитанцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Сёмин назвал Кварацхелию кумиром болельщиков «Наполи».