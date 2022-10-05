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Сёмин назвал Кварацхелию кумиром болельщиков «Наполи»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Наполи».
Сёмин назвал Кварацхелию кумиром болельщиков «Наполи»
  • Gettyimages.ru

«Свои козыри (обводку и удар) он использует на 100%. Никто не может справиться с ним. Я думаю, он уже адаптировался. Хвича уже стал кумиром болельщиков «Наполи», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

В матче Лиги чемпионов «Наполи» разгромил «Аякс» со счётом 6:1. Кварацхелия отличился одним голом в игре.

Напомним, что игрок выступал в России за «Локомотив» и «Рубин». В марте он стал играть за «Динамо» Батуми, откуда перебрался в «Наполи».

Ранее сообщалось, что Хвича Кварацхелия поделился эмоциями после победы над «Аяксом».

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