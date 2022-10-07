В «Арисе» рассказали про дом, где живёт Кокорин
- РИА Новости
«Нашли недалеко от моря. Район тихий и спокойный — то, что и просил найти Кокорин. После матча с «Акритасом» Александр вывел на поле сына. Семья рядом, это тоже помогает», — приводит слова Дозорцева Sport24.
В нынешнем сезоне 31-летний россиянин забил один мяч и отдал одну результативную передачу в четырёх матчах за «Арис» во всех турнирах.
31 августа 2022 года Кокорин перешёл на правах аренды в кипрский клуб из «Фиорентины» до конца сезона-2022/23. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее в «Арисе» рассказали, как удалось убедить Кокорина перейти в клуб.