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В «Арисе» рассказали про дом, где живёт Кокорин

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Директор по маркетингу кипрского «Ариса» Алексей Дозорцев рассказал про дом, где живёт российский нападающий Александр Кокорин.
В «Арисе» рассказали про дом, где живёт Кокорин
  • РИА Новости

«Нашли недалеко от моря. Район тихий и спокойный — то, что и просил найти Кокорин. После матча с «Акритасом» Александр вывел на поле сына. Семья рядом, это тоже помогает», — приводит слова Дозорцева Sport24.

В нынешнем сезоне 31-летний россиянин забил один мяч и отдал одну результативную передачу в четырёх матчах за «Арис» во всех турнирах.

31 августа 2022 года Кокорин перешёл на правах аренды в кипрский клуб из «Фиорентины» до конца сезона-2022/23. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее в «Арисе» рассказали, как удалось убедить Кокорина перейти в клуб.

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