В «Арисе» рассказали, как удалось убедить Кокорина перейти в клуб

Директор по маркетингу кипрского «Ариса» Алексей Дозорцев рассказал, как кипрский клуб договорился об аренде форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Мы дали Саше понять: роль в клубе сразу будет заметной. Плюс большое и постоянно растущее ядро русскоязычных болельщиков. Когда приезжаешь туда, где тебя ждут, любят, в тебя верят, это важно, особенно после неудачного периода в Италии», — приводит слова Дозорцева Sport24.

Напомним, что Кокорин летом 2022 года на правах аренды перешёл в кипрский «Арис». Футболист также известен по выступлениям за московское «Динамо», санкт-петербургский «Зенит», «Сочи» и итальянскую «Фиорентину». В составе команды он провёл четыре матча, забил один гол и сделал одну передачу.

Ранее Кокорин показал, как учит футболистов команды русскому языку.