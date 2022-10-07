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В «Арисе» рассказали, как удалось убедить Кокорина перейти в клуб

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Директор по маркетингу кипрского «Ариса» Алексей Дозорцев рассказал, как кипрский клуб договорился об аренде форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.
В «Арисе» рассказали, как удалось убедить Кокорина перейти в клуб
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«Мы дали Саше понять: роль в клубе сразу будет заметной. Плюс большое и постоянно растущее ядро русскоязычных болельщиков. Когда приезжаешь туда, где тебя ждут, любят, в тебя верят, это важно, особенно после неудачного периода в Италии», — приводит слова Дозорцева Sport24.

Напомним, что Кокорин летом 2022 года на правах аренды перешёл в кипрский «Арис». Футболист также известен по выступлениям за московское «Динамо», санкт-петербургский «Зенит», «Сочи» и итальянскую «Фиорентину». В составе команды он провёл четыре матча, забил один гол и сделал одну передачу.

Ранее Кокорин показал, как учит футболистов команды русскому языку.

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