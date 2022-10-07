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СЭ: в список судей ФИФА рекомендуют Шадыханова и Любимова

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Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) рекомендует включить в список судей ФИФА двух новых арбитров.
СЭ: в список судей ФИФА рекомендуют Шадыханова и Любимова
  • РИА Новости

Предположительно, бюро исполкома РФС утвердит кандидатуры Павла Шадыханова и Артёма Любимова. Они заменят Алексея Матюнина и Павла Кукуяна, сообщает «Спорт-Экспресс».

Экспертно-судейская комиссия РФС признала часть решений судьи Матюнина в матче 26-го тура РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» ошибочными. Позже сообщалось, что 40-летний арбитр не смог пройти тест на полиграфе.

Ранее глава департамента судейства Российского футбольного союза Павел Каманцев не исключил, что система видеоассистента рефери в скором времени заработает в полном объёме на матчах внутреннего чемпионата.

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