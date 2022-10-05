Каманцев: офсайдные линии могут быть внедрены в РПЛ в осенней части сезона

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев не исключил, что система видеоассистента рефери (VAR) в скором времени заработает в полном объёме на матчах внутреннего чемпионата.

«Я бы не исключал, что офсайдные линии могут появиться в этой части чемпионата. Но поскольку это подразумевает тестирование, сертификацию, закупку, не считаю это самым реалистичным сценарием, поскольку осталось играть полтора месяца с небольшим. Я не уверен, что это получится сделать», — цитирует Каманцева ТАСС.

Он выразил надежду, что в течение двух недель будут положительные новости.

«Есть разные варианты, разные поставщики, в текущих санкционных ограничениях не хотелось бы говорить», — добавил Каманцев.

РПЛ в июле из-за санкций начала пользоваться системой VAR от провайдера Slomo, который на данный момент не обладает функционалом виртуальных офсайдных линий.

Ранее глава судейского комитета РФС рассказал, как арбитры относятся к критике.