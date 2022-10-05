Каманцев: офсайдные линии могут быть внедрены в РПЛ в осенней части сезона
- РИА Новости
«Я бы не исключал, что офсайдные линии могут появиться в этой части чемпионата. Но поскольку это подразумевает тестирование, сертификацию, закупку, не считаю это самым реалистичным сценарием, поскольку осталось играть полтора месяца с небольшим. Я не уверен, что это получится сделать», — цитирует Каманцева ТАСС.
Он выразил надежду, что в течение двух недель будут положительные новости.
«Есть разные варианты, разные поставщики, в текущих санкционных ограничениях не хотелось бы говорить», — добавил Каманцев.
РПЛ в июле из-за санкций начала пользоваться системой VAR от провайдера Slomo, который на данный момент не обладает функционалом виртуальных офсайдных линий.
Ранее глава судейского комитета РФС рассказал, как арбитры относятся к критике.