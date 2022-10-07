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Источник: Рибери близок к расторжению контракта с «Салернитаной» и завершению карьеры

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Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери в ближайшее время расторгнет контракт с клубом и закончит игровую карьеру.
Источник: Рибери близок к расторжению контракта с «Салернитаной» и завершению карьеры
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на официальном сайте Джанлуки Ди Марцио.

39-летний француз является воспитанником «Болуни». Он также выступал за «Мец», «Галатасарай», «Марсель», «Баварию», «Фиорентину». В 2021 году хавбек присоединился к «Салернитане». Он провёл за итальянский клуб 25 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи.

Ранее форвард сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассказал, чем намерен заняться после завершения карьеры футболиста.

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