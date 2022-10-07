Источник: Рибери близок к расторжению контракта с «Салернитаной» и завершению карьеры

Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери в ближайшее время расторгнет контракт с клубом и закончит игровую карьеру.

Об этом сообщается на официальном сайте Джанлуки Ди Марцио.

39-летний француз является воспитанником «Болуни». Он также выступал за «Мец», «Галатасарай», «Марсель», «Баварию», «Фиорентину». В 2021 году хавбек присоединился к «Салернитане». Он провёл за итальянский клуб 25 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи.

Ранее форвард сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассказал, чем намерен заняться после завершения карьеры футболиста.