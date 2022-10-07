Промес — о победе «Спартака» над «Зенитом»: наконец этот барьер преодолён

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о победе красно-белых в матче третьего тура группового этапа Кубка России с «Зенитом».

«Чем отличались победа над «Локо» в РПЛ и над «Зенитом» в Кубке? Это были важные победы. Первое победное дерби в сезоне. А на кубковую игру с «Зенитом» настрой был особенный, ведь мы давно не обыгрывали этого соперника. Наконец этот барьер преодолён. Яркая победа со счётом 3:0 получилась заслуженной», — сказал Промес в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».

В нынешнем сезоне 30-летний нидерландец забил 12 мячей и отдал пять результативных передач в 15 матчах за красно-белых во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0. В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес (79-я и 95-я минуты) и Александр Соболев (85-я). «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые с тремя баллами идут третьими.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов высказался об отсутствии конкурентов у «Зенита» в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).