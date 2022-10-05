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Баженов: никто не может навязать «Зениту» борьбу в РПЛ

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Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов высказался об отсутствии конкурентов у «Зенита» в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Никто не может навязать конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Пока вообще не вижу конкурентов. В отдельном матче команда Семака может проиграть, но если говорить о результате на дистанции — нет», — цитирует Баженова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что борьба со второго по пятое место в чемпионате России будут интереснее, чем борьба за чемпионство в РПЛ.

2 октября «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» со счётом 3:1 обыграл «Ростов».

Напомним, что «Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Далее расположились ЦСКА (23), «Ростов» (22), «Спартак» (22) и «Краснодар» (20).

Ранее комментатор Геннадий Орлов рассказал, есть ли у «Зенита» конкуренты в борьбе за чемпионство в сезоне-2022/23.

 

 

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