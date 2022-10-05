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Орлов считает, что «Ростов» сможет бороться за чемпионство в РПЛ

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Комментатор Геннадий Орлов рассказал, есть ли у «Зенита» конкуренты в борьбе за чемпионство в сезоне-2022/23.
Орлов считает, что «Ростов» сможет бороться за чемпионство в РПЛ
  • РИА Новости

«У ЦСКА новый тренер. Но есть и позитивные моменты — аудитория болельщиков начала по-другому дышать к футболу. Что касается Карпина, то у него хорошая, современная команда», — цитирует Орлова Sport24.

Он также подчеркнул, что у команды Карпина нет квалифицированных игроков обороны. По его словам, ростовская команда играет в романтический футбол, и она сможет многого добиться.

«Если добавят несколько игроков, смогут вести борьбу за золотые медали», — заключил Орлов.

2 октября «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» со счётом 3:1 обыграл «Ростов».

Напомним, что «Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Далее расположились ЦСКА (23), «Ростов» (22), «Спартак» (22) и «Краснодар» (20).

Ранее защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился впечатлениями от матча 11-го тура чемпионата России с «Ростовом».

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