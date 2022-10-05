Караваев: «Ростов» действительно играл в футбол с «Зенитом»
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«Карпин создал слаженную, боевитую команду, которая ничего не боится, поставил «Ростову» игру. Многие к нам приезжают и «ставят автобус», а «Ростов» действительно играл в футбол. Это здорово, молодцы», — цитирует Караваева Sport24.
«Зенит» на стадионе «Газпром Арена» со счётом 3:1 обыграл «Ростов».
Напомним, что «Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Далее расположились ЦСКА (23), «Ростов» (22), «Спартак» (22) и «Краснодар» (20).
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