Караваев: «Ростов» действительно играл в футбол с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился впечатлениями от матча 11-го тура чемпионата России с «Ростовом».

«Карпин создал слаженную, боевитую команду, которая ничего не боится, поставил «Ростову» игру. Многие к нам приезжают и «ставят автобус», а «Ростов» действительно играл в футбол. Это здорово, молодцы», — цитирует Караваева Sport24.

«Зенит» на стадионе «Газпром Арена» со счётом 3:1 обыграл «Ростов».

Напомним, что «Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Далее расположились ЦСКА (23), «Ростов» (22), «Спартак» (22) и «Краснодар» (20).

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