Тренер «Ариса» оценил физическую форму Кокорина

Тренер «Ариса» Виталий Астафьев высказался о перспективах российского нападающего кипрского клуба Александра Кокорина.

«Он ещё ни разу не сыграл 90 минут. Но результат делает — результативное действие в каждом матче. Кокорин — футболист европейского уровня, его, естественно, видят как игрока основы. Станет ли одним из лучших — зависит исключительно от него», — цитирует Астафьева Sport24.

Напомним, что Кокорин летом 2022 года на правах аренды перешёл в кипрский «Арис». Футболист также известен по выступлениям за московское «Динамо», санкт-петербургский «Зенит», «Сочи» и итальянскую «Фиорентину». В составе команды он провёл четыре матча, забил один гол и сделал одну передачу.

Ранее в «Арисе» рассказали, как удалось убедить Кокорина перейти в клуб.