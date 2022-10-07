Коваленко считает, что «Пюник» смог бы бороться за первую четвёрку в РПЛ
- РИА Новости
«Я очень рад, что мы выиграли и заработали три очка. За что боролся бы «Пюник» в РПЛ? Трудно ответить, я думаю, за первую четвёртку боролись бы», — цитирует Коваленко Metaratings.ru.
Матч в Ереване завершился со счётом 2:0 в пользу команды Егише Меликяна.
В составе «Пюника» мячи забили Жуниньо (43-я) и Юсуф Отубанджо (60-я).
Российский защитник появился на поле на 74-й минуте и не отметился результативными действиями.
Ранее нападающий «Ромы» Пауло Дибала прокомментировал поражение в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы с «Бетисом».