Коваленко считает, что «Пюник» смог бы бороться за первую четвёрку в РПЛ

Российский защитник «Пюника» Михаил Коваленко прокомментировал победу в матче третьего тура Лиги конференций с «Жальгирисом».

«Я очень рад, что мы выиграли и заработали три очка. За что боролся бы «Пюник» в РПЛ? Трудно ответить, я думаю, за первую четвёртку боролись бы», — цитирует Коваленко Metaratings.ru.

Матч в Ереване завершился со счётом 2:0 в пользу команды Егише Меликяна.

В составе «Пюника» мячи забили Жуниньо (43-я) и Юсуф Отубанджо (60-я).

Российский защитник появился на поле на 74-й минуте и не отметился результативными действиями.

Ранее нападающий «Ромы» Пауло Дибала прокомментировал поражение в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы с «Бетисом».