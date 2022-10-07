Дибала: очень сожалеем о поражении от «Бетиса»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала прокомментировал поражение в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы с «Бетисом».

«Мы знали, что они технически хорошо действуют с мячом. Мы не очень хорошо прессинговали, но, учитывая возможности, которые у нас были, очень сожалеем об этом результате. Может быть, мы недостаточно быстро входили в штрафную», — цитирует Дибалу пресс-служба УЕФА.

Игра на стадионе «Олимпико» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Севильи.

В составе «Ромы» мяч забил Пауло Дибала (34-я минута, пенальти). У «Бетиса» отличились Гвидо Родригес (40-я) и Луис Энрике (88-я).

Ранее вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти рассказал, что клуб был заинтересован в подписании Дибалы.