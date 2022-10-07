Дабл-дабл Картера помог «Орландо» победить «Сан-Антонио» в предсезонном матче НБА
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Встреча в Сан-Антонио (США) на стадионе «AT&T-центр» завершилась со счётом 102:99 в пользу «Орландо».
Самым результативным баскетболистом «Орландо» стал Уэнделл Картер, набравший 20 очков и сделавший десять подборов.
В составе «Сан-Антонио» 14 баллов в свой актив записал Дуглас Макдермотт.
Напомним, что НБА стартует 18 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Бостон Селтикс» сыграет с «Филадельфия Севенти Сиксерс».
Ранее сообщалось, что 22 очка Дюранта не помогли «Бруклину» одолеть «Майами».