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Дабл-дабл Картера помог «Орландо» победить «Сан-Антонио» в предсезонном матче НБА

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«Орландо Мэджик» обыграл на выезде «Сан-Антонио Спёрс» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дабл-дабл Картера помог «Орландо» победить «Сан-Антонио» в предсезонном матче НБА
  • AP

Встреча в Сан-Антонио (США) на стадионе «AT&T-центр» завершилась со счётом 102:99 в пользу «Орландо».

Самым результативным баскетболистом «Орландо» стал Уэнделл Картер, набравший 20 очков и сделавший десять подборов.

В составе «Сан-Антонио» 14 баллов в свой актив записал Дуглас Макдермотт.

Напомним, что НБА стартует 18 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Бостон Селтикс» сыграет с «Филадельфия Севенти Сиксерс».

Ранее сообщалось, что 22 очка Дюранта не помогли «Бруклину» одолеть «Майами».

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