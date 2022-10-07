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22 очка Дюранта не помогли «Бруклину» одолеть «Майами»

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«Бруклин Нетс» уступил «Майами Хит» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
22 очка Дюранта не помогли «Бруклину» одолеть «Майами»
  • AP

Встреча в Нью-йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» завершилась со счётом 109:80 в пользу «Хит».

Самым результативным баскетболистом «Бруклина» стал нападающий Кевин Дюран, набравший 22 очка и сделавший четыре подбора.

В составе «Хит» 17 баллов и три подбора в свой актив записал Бэм Адебайо.

Напомним, что НБА стартует 18 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Бостон Селтикс» сыграет с «Филадельфия Севенти Сиксерс».

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Дэвиса не помог «Лейкерс» победить «Сакраменто» в предсезонном матче НБА.

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