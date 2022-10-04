военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Дабл-дабл Дэвиса не помог «Лейкерс» победить «Сакраменто» в предсезонном матче НБА

Короткая ссылка
«Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Сакраменто Кингз» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дабл-дабл Дэвиса не помог «Лейкерс» победить «Сакраменто» в предсезонном матче НБА
  • AP

Встреча в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто Арена» завершилась со счётом 105:75 в пользу «Сакраменто».

Самым результативным баскетболистом «Лейкерс» стал защитник Энтони Дэвис, набравший 11 очков и сделавший 11 подборов.

В составе «Сакраменто» 16 баллов и шесть подборов в свой актив записал Киган Мюррей.

Напомним, что НБА стартует 18 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Бостон Селтикс» сыграет с «Филадельфией Севенти Сиксерс».

Ранее тренера «Бостона» Име Удоку отстранили за «грубые выражения» в адрес сотрудницы клуба.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить