Дабл-дабл Дэвиса не помог «Лейкерс» победить «Сакраменто» в предсезонном матче НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Сакраменто Кингз» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто Арена» завершилась со счётом 105:75 в пользу «Сакраменто».

Самым результативным баскетболистом «Лейкерс» стал защитник Энтони Дэвис, набравший 11 очков и сделавший 11 подборов.

В составе «Сакраменто» 16 баллов и шесть подборов в свой актив записал Киган Мюррей.

Напомним, что НБА стартует 18 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Бостон Селтикс» сыграет с «Филадельфией Севенти Сиксерс».

Ранее тренера «Бостона» Име Удоку отстранили за «грубые выражения» в адрес сотрудницы клуба.