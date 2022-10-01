Тренера «Бостона» Удоку отстранили за «грубые выражения» в адрес сотрудницы клуба
- AP
Как сообщает ESPN, Удока использовал «грубые выражения в своём диалоге с подчинённой до того, как вступил с ней в неподобающие отношения на рабочем месте». Это стало ключевым фактором в годичном отстранении главного тренера «Бостона».
Решение о продолжении работы Удоки будет принято позже. Его обязанности перейдут ассистенту Джо Маззулле.
Удока возглавил бостонский клуб перед началом прошлого сезона и в первый год работы вывел команду в финал НБА, где она потерпела поражение в серии от «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 2-4.
Ранее форвард «Бостона» Джейлен Браун высказался об отстранении Удоки.