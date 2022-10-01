Тренера «Бостона» Удоку отстранили за «грубые выражения» в адрес сотрудницы клуба

Независимая юридическая компания провела по заказу клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» расследование в отношении отстранённого от должности главного тренера Име Удоки.

Как сообщает ESPN, Удока использовал «грубые выражения в своём диалоге с подчинённой до того, как вступил с ней в неподобающие отношения на рабочем месте». Это стало ключевым фактором в годичном отстранении главного тренера «Бостона».

Решение о продолжении работы Удоки будет принято позже. Его обязанности перейдут ассистенту Джо Маззулле.

Удока возглавил бостонский клуб перед началом прошлого сезона и в первый год работы вывел команду в финал НБА, где она потерпела поражение в серии от «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 2-4.

Ранее форвард «Бостона» Джейлен Браун высказался об отстранении Удоки.