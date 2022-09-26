Баскетболист Браун высказался об отстранении главного тренера «Бостона»

Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался об отстранении главного тренера команды Име Удоки от работы в клубе.

«Из того, что мы знаем, сложно сделать вывод, было ли это по обоюдному согласию или нет. Как мы знаем, подобное уже случалось на рабочем месте. Похоже, что ситуация сложнее, чем кажется на первый взгляд. Я настроен оптимистично. Я искренне верю в Маззуллу. Джо верит в меня. Он видит, что мои возможности безграничны. Он с нетерпением ждёт начала работы», — приводит слова Брауна ESPN.

23 сентября «Селтикс» отстранил главного тренера команды Удоку за интимные отношения с сотрудницей. Решение о продолжении работы тренера в «Бостоне» будет принято позже. Его обязанности будет исполнять ассистент Джо Маззулла.

Как отмечается в официальном заявлении «Селтикс», Удока нарушил принципы организации.

Удока возглавил бостонский клуб перед началом прошлого сезона и в первый год работы вывел команду в финал НБА, где она потерпела поражение от «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 2:4.

Ранее сообщалось, что нападающий «Селтикс» Джейсон Тейтум может подписать рекордный контракт в истории НБА на $298 млн.