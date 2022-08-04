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ESPN: Тейтум может подписать рекордный контракт в истории НБА на $298 млн

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Стали известны детали нового соглашения нападающего клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума.
ESPN: Тейтум может подписать рекордный контракт в истории НБА на $298 млн
  • Gettyimages.ru

24-летний игрок может подписать пятилетний контракт с командой из Массачусетса на общую сумму $298 млн в 2024 году, сообщает ESPN.

Уточняется, что Тейтум для этого должен попасть по итогам следующего сезона в символическую пятерку.

В данный момент рекордный контракт принадлежит сербу Николе Йокичу из «Денвер Наггетс». Центровой из Сербии в течение пяти лет должен получить $264 млн.

Тейтум был выбран под общим третьим номером на драфте НБА 2017 года. Он три раза участвовал в Матче всех звёзд. Форвард в 2022 году впервые в карьере попал в первую символическую команду лиги. Тейтум в составе сборной США стал олимпийским чемпионом Игр-2020 в Токио.

Ранее баскетбольный агент Обрад Фимич рассказал о ситуации с запрещёнными препаратами в НБА.

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