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Экс-защитник «Динамо» Дьяков рассказал о своих намерениях стать тренером

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Бывший российский защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков рассказал об амбициях стать футбольным тренером.
Экс-защитник «Динамо» Дьяков рассказал о своих намерениях стать тренером
  • РИА Новости

«Начал обучение с сентября. Сейчас проходят очные сессии, по видео общаемся в Zoom. По окончании обучения у меня будет лицензия B УЕФА. Можно быть помощником главного тренера в Первой и Второй лигах», — цитирует Дьякова «РБ Спорт».

По его словам, для получения тренерской лицензии Pro требуется около трёх лет.

33-летний Дьяков является воспитанником «Локомотива». Он также выступал за «Ростов», «Динамо», «Томь», «Сиваспор», «Динамо» Минск, «Спартак-2». Всего за карьеру он провёл 258 матчей во всех турнирах, забил 37 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее Дьяков прокомментировал выступление команд из Медиалиги в матчах второго раунда «Пути регионов» Кубка России по футболу сезона-2022/23.

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