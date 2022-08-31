Дьяков — об игре медийных команд в 1/128 Кубка России: я убедился, что футбол во Второй лиге умер

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал выступление команд из Медиалиги в матчах второго раунда «Пути регионов» Кубка России по футболу сезона-2022/23.

«Посмотрел я матчи медийных команд в Кубке России вчера и сегодня и убедился, что футбол во Второй лиге умер. «Текстильщик», который ставит задачу выхода в ФНЛ и выносит всех подряд в своей зоне, только в серии пенальти обыгрывает 2DROTS. «Амкал» вообще умудрился пройти дальше, обыграв середняка Второй лиги — «ФК Тверь», — написал Дьяков в своих социальных сетях.

Он также заявил, что уровень футбола во Второй лиге ужасен. По его словам, не видно разницы между профессиональными и медийными футболистами.

Матч между 2DROTS и «Текстильщиком» завершился со счётом 1:1 (5:3 по пенальти).

«Тверь» потерпела поражение от «Амкала» со счётом 0:1. Следующим соперником московской команды станет «Звезда» из Санкт-Петерурга.

Ранее сообщалось, что «Амкал» нанёс поражение команде «Тверь» в матче 1/128 финала плей-офф Кубка России по футболу.