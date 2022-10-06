Щербакова призналась, что болеет за московский «Спартак»
- РИА Новости
«Да, я болею за «Спартак». Как это случилось? Ну, я сама из Москвы, поэтому особенно на матче «Спартак» — «Зенит» было, конечно, очень приятно присутствовать и болеть, поддерживать московскую команду», — цитирует Щербакову «Спорт-Экспресс».
Красно-белые в матче 12-го тура примут на своём поле самарские «Крылья Советов». Игра начнется в 14:00 мск.
«Спартак» с 22 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Крылья» (11) располагаются на 11-й строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (29).
Ранее Игорь Федотов заявил, что Василия Казарцева нельзя назначать на матч «Спартака».