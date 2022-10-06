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В Катаре опровергли слухи о запретах во время чемпионата мира

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В оргкомитете чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре прокомментировали информацию о многочисленных запретах во время проведения турнира.
В Катаре опровергли слухи о запретах во время чемпионата мира
  • AFP

«Изображения, распространяемые в социальных сетях, взяты не из официальных источников и содержат фактически неверную информацию. Мы настоятельно призываем болельщиков полагаться на официальные источники», — сообщает пресс-служба оргкомитета ЧМ-2022.

Подчёркивается, что все желающие могут посетить Катар и насладиться первенством планеты.

По информации СМИ, под запрет попали: алкоголь, ЛГБТ, открытые части женского тела, ругательства, неуважение к мечетям, громкая музыка и звуки, свидания, фотографирование людей без их разрешения, передаёт IFunny.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что игроки Дании поедут на ЧМ-2022 без семей в знак протеста против нарушения прав человека в Катаре.

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