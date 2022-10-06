Мишин: санкций не ощущаю, вижу в России зрелое фигурное катание

Заслуженный тренер Алексей Мишин рассказал о влиянии санкций на фигурное катание в России.

«Мне говорили: из-за пандемии исчезнут четверные, всё будет плохо, а сейчас санкции. Посмотрите: пандемия прошла, а кататься стали ещё лучше. Санкции я вообще не чувствую, на призе Панина мы наблюдаем зрелое катание», — цитирует Мишина РИА Новости.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России от участия в международных турнирах. В июне конгресс организации утвердил это решение, которое будет действовать до особого уведомления.

В Санкт-Петербурге в эти дни проходит мемориал Николая Панина-Коломенкина.