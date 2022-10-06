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Авербух — о допуске россиян к международным стартам: надеюсь, здравый смысл победит

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Хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о возможном снятии санкций с российского спорта.
Авербух — о допуске россиян к международным стартам: надеюсь, здравый смысл победит
  • РИА Новости

«Бокс отстояли. Я надеюсь на то, что это вовлечение нас всех в единую спортивную борьбу — это очень-очень важная история. Надеюсь, что здравый смысл и разум победят. Я очень надеюсь, что допуск россиян начнётся и в других видах спорта», — цитирует Авербуха РИА Новости.

5 октября совет директоров Международной боксёрской ассоциации (IBA) проголосовал за отмену предыдущего решения и за допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением решения в силу.

Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Умар Крёмлев призвал спортивные организации последовать примеру IBA и допустить россиян до турниров.

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