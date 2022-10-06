Узнать больше

В РФС объяснили назначение Казарцева на матч «Спартака» впервые за два года

Короткая ссылка
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев прокомментировал назначение арбитра Василия Казарцева на матч «Спартака» впервые за два года.
В РФС объяснили назначение Казарцева на матч «Спартака» впервые за два года
  • © Российский футбольный союз

«Мы считаем, что прошло достаточно времени, накал той ситуации ушёл. У нас нет практики, что из-за одного матча, который был давно, судья больше не должен обслуживать матчи того или другого клуба», — цитирует Каманцева «Чемпионат».

Судья назначен на матч 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов». Игра пройдёт 9 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 14:00 мск.

Напомним, что Казарцев не обслуживал матчи «Спартака» после игры с «Сочи» в августе 2020 года. 

Ранее Игорь Федотов заявил, что Казарцева нельзя назначать на «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить