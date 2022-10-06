В РФС объяснили назначение Казарцева на матч «Спартака» впервые за два года

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев прокомментировал назначение арбитра Василия Казарцева на матч «Спартака» впервые за два года.

«Мы считаем, что прошло достаточно времени, накал той ситуации ушёл. У нас нет практики, что из-за одного матча, который был давно, судья больше не должен обслуживать матчи того или другого клуба», — цитирует Каманцева «Чемпионат».

Судья назначен на матч 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов». Игра пройдёт 9 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 14:00 мск.

Напомним, что Казарцев не обслуживал матчи «Спартака» после игры с «Сочи» в августе 2020 года.

Ранее Игорь Федотов заявил, что Казарцева нельзя назначать на «Спартак».