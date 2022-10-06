В РФС объяснили назначение Казарцева на матч «Спартака» впервые за два года
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«Мы считаем, что прошло достаточно времени, накал той ситуации ушёл. У нас нет практики, что из-за одного матча, который был давно, судья больше не должен обслуживать матчи того или другого клуба», — цитирует Каманцева «Чемпионат».
Судья назначен на матч 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов». Игра пройдёт 9 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 14:00 мск.
Напомним, что Казарцев не обслуживал матчи «Спартака» после игры с «Сочи» в августе 2020 года.
Ранее Игорь Федотов заявил, что Казарцева нельзя назначать на «Спартак».