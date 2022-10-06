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Главный тренер сборной России по волейболу не считает катастрофой возможный пропуск Олимпиады-2024

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Главный тренер мужской сборной России по волейболу Константин Брянский поделился мнением, что возможный пропуск Олимпийских игр — 2024 в Париже не станет катастрофой для национальной команды.
Главный тренер сборной России по волейболу не считает катастрофой возможный пропуск Олимпиады-2024
  • Gettyimages.ru
  • © Mateusz Slodkowski/DeFodi Images

«Нет, это не будет катастрофой. Должен сказать, что сама по себе сборная России должна существовать при любом раскладе. Потому что, повторюсь, это вершина карьеры спортсмена», — цитирует Брянского газета «Известия».

По его словам, попадание в национальную команду мотивирует на прогресс любого спортсмена, даже в отсутствие международных турниров.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее волейболист «Зенита» Егор Клюка поделился эмоциями от сбора национальной команды России и товарищеских игр с Белоруссией.

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