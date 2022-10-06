Главный тренер сборной России по волейболу не считает катастрофой возможный пропуск Олимпиады-2024

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Константин Брянский поделился мнением, что возможный пропуск Олимпийских игр — 2024 в Париже не станет катастрофой для национальной команды.

«Нет, это не будет катастрофой. Должен сказать, что сама по себе сборная России должна существовать при любом раскладе. Потому что, повторюсь, это вершина карьеры спортсмена», — цитирует Брянского газета «Известия».

По его словам, попадание в национальную команду мотивирует на прогресс любого спортсмена, даже в отсутствие международных турниров.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее волейболист «Зенита» Егор Клюка поделился эмоциями от сбора национальной команды России и товарищеских игр с Белоруссией.