Главный тренер сборной России по волейболу не считает катастрофой возможный пропуск Олимпиады-2024
- Gettyimages.ru
- © Mateusz Slodkowski/DeFodi Images
«Нет, это не будет катастрофой. Должен сказать, что сама по себе сборная России должна существовать при любом раскладе. Потому что, повторюсь, это вершина карьеры спортсмена», — цитирует Брянского газета «Известия».
По его словам, попадание в национальную команду мотивирует на прогресс любого спортсмена, даже в отсутствие международных турниров.
Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Ранее волейболист «Зенита» Егор Клюка поделился эмоциями от сбора национальной команды России и товарищеских игр с Белоруссией.