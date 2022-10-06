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Авербух объяснил, что случилось с Тарасовой

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Хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал о состоянии здоровья Татьяны Тарасовой.
Авербух объяснил, что случилось с Тарасовой
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey

«Ещё вчера созванивались с Татьяной Анатольевной, она собиралась приехать на съёмку, но вечером почувствовала себя неважно, и сегодня утром, к сожалению, подтвердилось, что на съёмку приехать не сможет», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

Он добавил, что тяжёлых диагнозов специалисту не ставят. Он отметил, что у неё только повысилось давление и заболела голова.

По информации Sports.ru, Татьяна Тарасова не приняла участия в первом съёмочном дне телепроекта «Ледниковый период» из-за того, что попала в больницу 5 октября.

Ранее был опубликован полный список участников нового сезона «Ледникового периода».

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