Авербух объяснил, что случилось с Тарасовой

Хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал о состоянии здоровья Татьяны Тарасовой.

«Ещё вчера созванивались с Татьяной Анатольевной, она собиралась приехать на съёмку, но вечером почувствовала себя неважно, и сегодня утром, к сожалению, подтвердилось, что на съёмку приехать не сможет», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

Он добавил, что тяжёлых диагнозов специалисту не ставят. Он отметил, что у неё только повысилось давление и заболела голова.

По информации Sports.ru, Татьяна Тарасова не приняла участия в первом съёмочном дне телепроекта «Ледниковый период» из-за того, что попала в больницу 5 октября.

Ранее был опубликован полный список участников нового сезона «Ледникового периода».