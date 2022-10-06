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Александр Емельяненко рассказал, что постоянно сталкивается с русофобией

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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признался, что часто сталкивается с русофобией в социальных сетях.
Александр Емельяненко рассказал, что постоянно сталкивается с русофобией
  • © Соцсети Александра Емельяненко

«Постоянно сталкиваюсь с русофобией. Не на улице, я сам веду свои социальные сети. Вижу, что большое количество людей как российского, так и не российского гражданства настроены отрицательно против патриотов России, против людей, которые готовы трудиться на благо Родины», — цитирует Емельяненко «Матч ТВ».

41-летний Емельяненко в 38 поединках по правилам ММА одержал 28 побед, потерпел девять поражений и один бой свёл вничью.

Его предыдущим соперником был Вячеслав Дацик. Бой прошёл по правилам бокса в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Дацика на 13-й секунде первого раунда.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко проведёт свой следующий поединок с президентом поп-ММА промоушена Arena Сергеем Еркаевым.

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