Уткин — о «Химках»: хочешь добиться провала — доверь управление депутату

Футбольный комментатор Василий Уткин отреагировал на результаты «Химок» в сезоне-2022/23.

«Химки» обвально двигаются ко дну. Уже третий тренер за сезон… Но стоит ли удивляться, если фактически клубом управляет народный депутат? Хочешь добиться настоящего провала с треском — доверь управление депутату», — заявил Уткин на своём YouTube-канале.

Напомним, что с начала сезона клуб сменил трёх тренеров. 10 августа команду покинул Сергей Юран, на его место пришёл Николай Писарев. В настоящий момент «Химками» руководит Спартак Гогниев.

После 11 туров РПЛ команда находится на 14-й позиции в турнирной таблице (восемь очков).

Ранее Юрий Сёмин заявил, что «Химки» не выиграют ни один матч до конца сезона.