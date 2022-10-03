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Сёмин считает, что «Химки» не выиграют ни один матч до конца сезона

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что подмосковные «Химки» после увольнения главного тренера Сергея Юрана не выиграют ни один матч до конца сезона‑2022/23.
Сёмин считает, что «Химки» не выиграют ни один матч до конца сезона
  • РИА Новости

«Так как «Химки» играют в обороне — они ни одной игры не выиграют. Тот футбол, который они играли с Юраном, можно назвать как угодно: оборонительным, атакующим. Но это был футбол, который оставлял шансы завоёвывать очки. Но после Юрана у них нет шансов набрать очки», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

«Химки» 10 августа расторгли контракт со специалистом по соглашению сторон. За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

В матче 11-го тура РПЛ «Химки» уступили ЦСКА со счётом 1:2. Подопечные Спартака Гогниева находятся на 13-м месте с восемью очками.

Ранее защитник «Химок» Брайан Идову прокомментировал серию без побед подмосковного клуба.

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