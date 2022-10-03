Сёмин считает, что «Химки» не выиграют ни один матч до конца сезона

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что подмосковные «Химки» после увольнения главного тренера Сергея Юрана не выиграют ни один матч до конца сезона‑2022/23.

«Так как «Химки» играют в обороне — они ни одной игры не выиграют. Тот футбол, который они играли с Юраном, можно назвать как угодно: оборонительным, атакующим. Но это был футбол, который оставлял шансы завоёвывать очки. Но после Юрана у них нет шансов набрать очки», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

«Химки» 10 августа расторгли контракт со специалистом по соглашению сторон. За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

В матче 11-го тура РПЛ «Химки» уступили ЦСКА со счётом 1:2. Подопечные Спартака Гогниева находятся на 13-м месте с восемью очками.

Ранее защитник «Химок» Брайан Идову прокомментировал серию без побед подмосковного клуба.