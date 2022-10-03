военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Идову — о серии поражений «Химок»: нам пора один раз победить, и всё попрёт

Короткая ссылка
Защитник «Химок» Брайан Идову прокомментировал серию без побед подмосковного клуба.
Идову — о серии поражений «Химок»: нам пора один раз победить, и всё попрёт
  • Gettyimages.ru

«Можно ли сказать, что Юран забрал с собой фарт? Ну, судя по результатам, можно. Но, понятное дело, это вряд ли так работает: просто нам надо ещё усерднее тренироваться, выкладываться, и всё получится», — цитирует Идову «РБ Спорт».

По его словам, столько матчей без побед сказываются психологически тяжело.

«Нам пора уже один раз победить, и всё попрёт, всё будет хорошо», — заключил Идову.

В матче 11-го тура РПЛ «Химки» уступили ЦСКА со счётом 1:2. Подопечные Спартака Гогниева находятся на 13-м месте с восемью очками.

«Химки» 10 августа расторгли контракт со специалистом по соглашению сторон. За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее Юран рассказал, что продолжает вести переговоры с клубом РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить