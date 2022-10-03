Идову — о серии поражений «Химок»: нам пора один раз победить, и всё попрёт

Защитник «Химок» Брайан Идову прокомментировал серию без побед подмосковного клуба.

«Можно ли сказать, что Юран забрал с собой фарт? Ну, судя по результатам, можно. Но, понятное дело, это вряд ли так работает: просто нам надо ещё усерднее тренироваться, выкладываться, и всё получится», — цитирует Идову «РБ Спорт».

По его словам, столько матчей без побед сказываются психологически тяжело.

«Нам пора уже один раз победить, и всё попрёт, всё будет хорошо», — заключил Идову.

В матче 11-го тура РПЛ «Химки» уступили ЦСКА со счётом 1:2. Подопечные Спартака Гогниева находятся на 13-м месте с восемью очками.

«Химки» 10 августа расторгли контракт со специалистом по соглашению сторон. За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее Юран рассказал, что продолжает вести переговоры с клубом РПЛ.