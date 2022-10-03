Юран рассказал, что продолжает вести переговоры с клубом РПЛ

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил, что продолжает вести переговоры с одним из клубов Российской премьер‑лиги (РПЛ).

«Пока ничего нового. Да, переговоры с клубом РПЛ продолжаются, ничего не приостанавливалось. Просто чемпионат только возобновился, из‑за чего всё более затяжно немного», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

«Химки» 10 августа расторгли контракт со специалистом по соглашению сторон. За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее Юран сообщил, что готов рассмотреть предложение возглавить сборную России по футболу.