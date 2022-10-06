Траньков — о карьере Щербаковой: на тренировки Аня ходит каждый день

Российский тренер Максим Траньков рассказал, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова, несмотря на съёмки, не пропускает тренировки.

«По личным наблюдениям, я её вижу на катке каждый день, она восстанавливает свой прыжковый набор. По крайней мере, на тренировки она ходит и работает на них», — цитирует Транькова Metaratings.

5 октября Илья Авербух сообщил, что фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также Алексей Ягудин станут ведущими телепроекта «Ледниковый период» в новом сезоне.

Напомним, что Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и России, а также двукратным серебряным призёром чемпионата Европы.

Ранее был опубликован полный список участников нового сезона «Ледникового периода».