Траньков — о карьере Щербаковой: на тренировки Аня ходит каждый день
- РИА Новости
«По личным наблюдениям, я её вижу на катке каждый день, она восстанавливает свой прыжковый набор. По крайней мере, на тренировки она ходит и работает на них», — цитирует Транькова Metaratings.
5 октября Илья Авербух сообщил, что фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также Алексей Ягудин станут ведущими телепроекта «Ледниковый период» в новом сезоне.
Напомним, что Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и России, а также двукратным серебряным призёром чемпионата Европы.
Ранее был опубликован полный список участников нового сезона «Ледникового периода».